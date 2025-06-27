Силы ПВО уничтожили БПЛА в четырех районах и в Шахтах Ростовской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о нейтрализации в течение ночи БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в городе Шахты.

"За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в Шахтах. По предварительным данным, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

В ночь на 26 июня над Ростовской областью было сбито 11 беспилотников, сообщало Минобороны РФ.