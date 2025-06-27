СКР завел дело о теракте после ранения китайского журналиста в Курской области

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Ранение китайского телекорреспондента в Курской области в результате атаки украинского дрона будет расследоваться по статье УК РФ о теракте, сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ (СКР) Светлана Петренко.

"26 июня 2025 года в Кореневском районе Курской области военнослужащие украинских вооруженных формирований, используя FPV-дрон, сбросили взрывное устройство на участок местности, где работал корреспондент телекомпании Phoenix Лу Юйгуан. В результате совершенного преступления корреспондент получил ранение", - сказала Петренко в пятницу журналистам.

Она отметила, что по данному факту Главным военным следственным управлением СК России возбуждено уголовное дело по пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

"Военными следователями назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления степени тяжести причиненного вреда здоровью. Устанавливаются представители вооруженных формирований Украины, причастные к этому преступлению", - заявила Петренко.

Накануне о ранении китайского журналиста в результате атаки дрона сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

"Украинский беспилотник сегодня нанёс удар по посёлку Коренево Кореневского района. Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

У мужчины были диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. Сообщалось, что его доставят в Курскую областную больницу.