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Китайский журналист ранен при атаке дрона в Курской области

Москва. 26 июня. INTERFAX.RU - В курском приграничье ранен китайский журналист телекомпании Phoenix, сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн.

"Украинский беспилотник сегодня нанёс удар по посёлку Коренево Кореневского района. Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье", - написал глава региона в своем телеграм-канале в четверг.

У мужчины диагностированы открытая черепно-мозговая травма, ушибленная рана теменной области. В ближайшее время его доставят в Курскую областную больницу.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Александр Хинштейн Китай Курская область
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