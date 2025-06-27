Путин высоко оценил усилия Трампа на Ближнем Востоке и по украинской проблеме

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Россия очень ценит усилия президента США Дональда Трампа, который искренне стремится добиться украинского урегулирования, заявил президент РФ Владимир Путин.

"То, что он делает внутри страны, что он делает в ситуации на Ближнем Востоке, и его усилия по урегулированию украинского кризиса - мы, конечно, все это очень ценим", - сказал Путин в ходе общения с журналистами по итогам визита в Белоруссию.

"Я уже говорил об этом и хочу сказать публично сейчас: я считаю, что президент Трамп искренне стремится к урегулированию вопроса на украинском треке", - добавил Путин.

Он заявил, что относится к своему американскому коллеге с большим уважением.

"Я отношусь к действующему президенту Соединенных Штатов с большим уважением. Он прошел очень тяжелый, сложный и небезопасный путь возвращения к власти и в Белый дом, мы все это хорошо знаем, - вплоть до того, что пережил покушение, причем не одно покушение на его жизнь", - сказал Путин.

Он также обратил внимание на недавние слова Трампа о том, что вопрос украинского урегулирования оказался сложнее, чем казался со стороны. "Так и есть, и здесь тоже ничего особенного нет. Одно дело смотреть со стороны, а другое дело - погрузиться в проблему", - отметил президент РФ.

Путин сравнил сложность этой ситуации с ближневосточным урегулированием. "Может быть, там он (Трамп - ИФ) располагал большим опытом и был больше вовлечен в события на Ближнем Востоке, но и там всё сложно. Реальная жизнь всегда сложнее, чем представления о ней", - сказал российский лидер.