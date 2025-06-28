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Президент США считает, что добился уважения со стороны РФ, Китая и КНДР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что ему удалось вернуть уважительное отношение к Соединенным Штатам лидеров России, Китая и КНДР.

Он назвал "приятными" высказывания президента РФ Владимира Путина о нем на встрече с журналистами накануне и сказал: "Путин уважает нашу страну, президент Китая Си (председатель КНР Си Цзиньпин - ИФ), Ким Чен Ын также уважают нашу страну".

При этом Трамп отметил, что еще год назад мир и, в частности, Путин не уважали США из-за некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена и его окружения.

Накануне Путин заявил журналистам в Минске, что "отношения между Россией и США начинают выравниваться". По словам президента РФ, Трамп - "мужественный человек", который "прошел очень тяжелый, сложный и опасный путь возвращения к власти", и он "искренне стремится урегулировать конфликт на Украине".

КНДР КНР Ким Чен Ын Дональд Трамп Путин США
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