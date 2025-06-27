Почти 150 тыс. страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков вошли перечень РКН

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Роскомнадзор (РКН) с 1 ноября прошлого года рассмотрел 264 тыс. заявок от владельцев персональных страниц и каналов в социальных сетях на их включение в соответствующий перечень ведомства, из них удовлетворено было почти 150 тыс. заявлений.

"С 1 ноября 2024 года, когда был создан соответствующий перечень, ведомство рассмотрело более 264 тыс. заявлений. В данный перечень включены 149 тыс. персональных страниц, остальные заявления отклонены", - сообщила пресс-служба ведомства в пятницу.

По данным РКН, "основной причиной отказов является несоблюдение заявителями установленных требований: отсутствие размещенного номера заявления на своей странице или некорректная передача этого номера в соответствующий сервис социальной сети, а также предоставление некорректных данных, таких как неверное название или ссылка на персональную страницу".

В ведомстве напомнили, что во избежание подобных ошибок Минцифры России собрало ответы на часто возникающие вопросы владельцев каналов/страниц.

Там напомнили, что включение персональных страниц с аудиторией более 10 тыс. подписчиков в перечень РКН является обязательным в соответствии с ч.1.1 статьи 10.6 федерального закона № 149-ФЗ "Об информации".

"Регистрация, возможность которой была предоставлена с 1 ноября 2024 года через портал "Госуслуги", позволяет владельцам каналов защититься от страниц-двойников и повысить доверие аудитории, обеспечивая пользователям возможность убедиться в подлинности источника информации", - отметили в РКН.

"Важно отметить, что на каналах/страницах, которые не зарегистрированы в реестре, запрещено распространять рекламу и собирать пожертвования. Кроме того, другие каналы не вправе распространять информацию из каналов, подлежащих регистрации, но не внесенных в перечень", - добавили в ведомстве.

Кроме того, для удобства блогеров в популярных соцсетях, таких как "ВКонтакте", "Одноклассники", "Дзен", RUTUBE и Telegram, запущены специальные сервисы, позволяющие владельцам каналов с аудиторией более 10 тыс. подписчиков автоматически получить маркировку "А+"", что "значительно упрощает процедуру регистрации новых каналов", отметили в пресс-службе.

"Роскомнадзор призывает владельцев каналов и страниц с аудиторией более 10 тысяч подписчиков пройти процедуру регистрации в установленном порядке и получить метку "А+", подтверждающую верификацию персональных страниц", - говорится в сообщении.