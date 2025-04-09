РКН сообщил о запуске в Telegram бота для каналов с аудиторией от 10 тысяч подписчиков

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Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Роскомнадзор сообщает о начале работы в мессенджере Telegram бота, который позволяет владельцам каналов с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить соответствующую нормативным правилам маркировку.

"В мессенджере Telegram начал работать бот @Trustchannelbot, который позволяет блогерам с аудиторией более 10 тысяч подписчиков получить маркировку "А+", - сообщила пресс-служба РКН.

Ранее о начале работы этого бота сообщил в своем телеграм-канале депутат Антон Горелкин.

РКН напоминает, что согласно пункту 6 правил, утвержденных постановлением правительства от 28 декабря 2024 года № 1963, владелец соцсети обязан устанавливать маркировку для всех персональных страниц, включенных в соответствующий перечень ведомства.

"Бот помогает выполнить это требование закона", - сообщает пресс-служба ведомства.

Информацию о регистрации персональных страниц в перечне РКН можно получить на портале "Госуслуги", говорится в сообщении.

"Напоминаем, что согласно закону № 303-ФЗ, каналы/страницы с аудиторией более чем 10 тысяч подписчиков необходимо зарегистрировать в перечне Роскомнадзора, иначе на таких страницах запрещено распространять рекламу, а другие пользователи соцсети не вправе репостить с них информацию. На таких страницах также нельзя собирать пожертвования на свою деятельность", - добавили в РКН.