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Два самолета столкнулись при движении в аэропорту Сочи

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Самолет, направлявшийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу в международном аэропорту Сочи в пятницу допустил столкновение с самолетом, прибывшим из Норильска. Об этом сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

Отмечается, что пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

"Сочинской транспортной прокуратурой проводится проверка исполнения законодательства о безопасности полетов", - сказано в сообщении.

Уточняется, что по итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Сочи в настоящее время является единственным работающим аэропортом Краснодарского края: с февраля 2022 года из соображений безопасности закрыты аэропорты Анапы, Геленджика, Краснодара, а также аэропорты в некоторых других регионах юга России. Вместе с предприятиями Краснодара и Анапы аэропорт Сочи входит в группу "Аэродинамика".

Сочи
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