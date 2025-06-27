Utair и NordStar отправят резервные самолеты в Сочи после инцидента в аэропорту

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Авиакомпании Utair и NordStar отправят резервные самолеты для выполнения рейсов из Сочи после столкновения воздушных судов на взлетно-посадочной полосе, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"В аэропорту Сочи произошло касание воздушных судов авиакомпании Utair и авиакомпании NordStar на рулежной дорожке. (...) Utair отправляет резервный самолет для выполнения рейса. Планируемое время вылета рейса UT514 Сочи - Тюмень в 23:00 мск. Плановое время вылета рейса ТИ401 Сочи - Москва авиакомпании NordStar на резервном ВС в 03:30 мск", - сказал представитель пресс-службы.

Отмечается, что воздушным судам причинен незначительный, устранимый ущерб. Аэропорт Сочи работает в штатном режиме.

"Пассажиры обоих рейсов доставлены в аэропорт. С ними работают представители авиакомпаний. Всем пассажирам оказываются услуги согласно Федеральным авиационным правилам. Аэропорт Сочи, авиакомпании NordStar и Utair оказывают всю необходимую помощь пассажирам", - добавили в пресс-службе.

По данным онлайн-табло аэропорта рейс UT514 Сочи - Тюмень должен был вылететь в 10:10, ТИ401 Сочи - Москва - в 15:45.

Как сообщалось, в пятницу самолет, направлявшийся в Тюмень, при движении на взлетно-посадочную полосу в аэропорту Сочи допустил столкновение с самолетом, прибывшим из Норильска. Пассажиры, члены экипажа и обслуживающий персонал не пострадали.

Сочинская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов.