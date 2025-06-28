Легкомоторный самолет упал в Приморье

Погиб пилот

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Крушение легкомоторного самолета произошло в субботу на аэродроме Новонежино в Приморском крае, сообщает Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В районе аэродрома государственной авиации Новонежино произошло падение легкомоторного самолета ЗЛИН-142. Воздушное судно управлялось гражданином 1969 года рождения, который в результате происшествия погиб. Иные лица на борту отсутствовали", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, собственник самолета передал его погибшему для отработки навыков пилотирования.

В свою очередь Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 263 УК РФ (нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшие смерть человека).