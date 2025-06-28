Российскими военными взят под контроль населенный пункт Червоная Зирка в ДНР

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Червоная Зирка в ДНР, сообщает министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Восток" в результате решительных действий освободили населенный пункт Червоная Зирка Донецкой Народной Республики", - сказано в его сообщении, распространенном в субботу.

Согласно сообщению, войска группировки "Восток" в ходе боев нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Полтавка, Малиновка Запорожской области и Камышеваха (ДНР).

ВСУ потеряли тут до 210 военных, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, три артиллерийских орудия и станцию РЭБ, говорится в сводке.

Подразделения группировки "Север" за сутки улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Андреевка, Кондратовка, Могрица и Марьино Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Уды и Волчанск Харьковской области.

Тут ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, три орудия полевой артиллерии и склад боеприпасов, сообщило Минобороны.

По его данным, войска группировки "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, аэромобильной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Купянск, Ольговка, Соболевка, Сеньково Харьковской области и Карповка (ДНР). Потери ВСУ составили свыше 230 военных, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей и три артиллерийских орудия. Уничтожены станция РЭБ и три склада боеприпасов.

"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, аэромобильной, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Северск, Резниковка, Звановка, Плещеевка, Иванополье и Константиновка Донецкой Народной Республики. Противник потерял до 175 военнослужащих, два пикапа и орудие полевой артиллерии", - сказано в сообщении ведомства.

Войска группировки "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, штурмовой, десантно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Попов Яр, Новоэкономическое, Красноармейск, Петровского, Димитров, Маяк и Муравка (ДНР). Потери украинских вооруженных формирований составили до 505 военных, две боевые бронированные машины, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии, говорится в сводке.

"Подразделения группировки войск "Днепр" нанесли поражение формированиям механизированной бригады, бригады береговой обороны ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Каменское Запорожской области, Антоновка, Казацкое и Новотягинка Херсонской области. Уничтожены до 75 военнослужащих ВСУ, четыре автомобиля, два орудия полевой артиллерии, три станции радиоэлектронной борьбы и два склада боеприпасов", - сообщило Минобороны РФ.