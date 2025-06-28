Средства ПВО за сутки сбили 252 беспилотника и шесть авиабомб ВСУ

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили в субботу, что за сутки сбили 252 украинских беспилотника самолетного типа.

Также, по данным Минобороны РФ, средствами ПВО сбиты шесть управляемых авиационных бомб.

Отмечается, что в течение суток нанесены удары по складам боеприпасов и материальных средств, цехам производства и сборки ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности, месту хранения безэкипажных катеров ВСУ.