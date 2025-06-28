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В Свердловской области за убийства задержали членов этнической группировки

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Несколько человек, входивших в состав этнической преступной группы и подозреваемых в причастности к убийствам и покушениям прежних лет, задержаны в Свердловской области, сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, фигуранты причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных на территории Екатеринбурга в 2001, 2010, 2011 годах. Несколько подозреваемых уже дали признательные показания, сотрудничают со следствием.

В пресс-службе уточнили, что по местам проживания задержанных проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде ареста.

Дело возбуждено по п.п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору; убийство по найму; покушение на убийство по найму). Его ведет четвертый отдел по расследованию особо важных дел регионального СУ СКР.

Между тем, по данным пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана, в ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства России в Баку. Ему выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.

Екатеринбург СКР Азербайджан
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