Суд в Екатеринбурге арестовал подозреваемого в причастности к убийствам прошлых лет

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Ленинский районный суд Екатеринбурга избрал меру пресечения для одного из задержанных, которые, по версии следствия, подозреваются в причастности к совершениям заказных убийств в прежние годы, сообщает в воскресенье объединенная пресс-служба судов Свердловской области.

"Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей на срок по 19 июля 2025 года", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, мужчине вменяется пункт "ж" часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство).

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге силовики задержали несколько человек, которые подозреваются в участии в заказных убийствах и покушениях в 2001, 2010, 2011 годах в составе этнической преступной группы.

Между тем, на задержания в Екатеринбурге отреагировал МИД Азербайджана. В ведомство вызвали временного поверенного в делах посольства РФ в Баку. По сообщению пресс-службы азербайджанского МИД, российскому дипломату выразили протест в связи с рейдами представителей силовых структур России "в квартирах, где проживают наши соотечественники". До сведения российской стороны доведено, что в Баку ожидают расследования инцидента.