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Средства ПВО нейтрализовали три украинских БПЛА в Курской, Ростовской областях и Крыму

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Дежурные средства ПВО уничтожили три беспилотника в Курской и Ростовской областях, а также в республике Крым, заявили в министерстве обороны России.

"В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: по одному БПЛА - над территориями Курской, Ростовской областей и Республики Крым", - заявили в ведомстве.

Ранее в ночь на 29 июня врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы ПВО нейтрализовали БПЛА в Куйбышевском районе.

Хроника 24 февраля 2022 года – 29 июня 2025 годаВоенная операция на Украине
Крым Минобороны РФ
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