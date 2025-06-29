ПВО нейтрализовала БПЛА в Ростовской области, пострадавших нет

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Силы ПВО нейтрализовали БПЛА в Куйбышевском районе, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Ночью силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Куйбышевском районе. Предварительно, никто не пострадал, повреждений на земле не зафиксировано", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале утром в воскресенье.

В ночь на 27 июня Слюсарь сообщил о нейтрализации БПЛА в Миллеровском, Каменском, Красносулинском, Тарасовском районах и в городе Шахты.