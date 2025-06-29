Лавров заявил, что РФ не готова к жульническим подходам по урегулированию на Украине

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Россия открыта к честной работе по урегулированию конфликта на Украине и не признает жульнические подходы в этом вопросе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Открыты к честной работе, но к жульническим подходам, к которым нас подталкивают, еще раз подчеркну, некоторые европейские лидеры, конечно же, мы будем не готовы", - сказал он на брифинге в воскресенье после встречи с руководством Киргизии в Чолпон-Ате.

По его словам, "особенно неприемлемым выглядит недавнее заявление канцлера (ФРГ Фридриха) Мерца о том, что необходимо сделать Украину сильной, не поддаваться на российские ухищрения наподобие призывов к переговорам, потому что иначе Европа будет повторять опыт 30-х годов, когда ведущие российские державы решили умиротворить агрессора в лице гитлеровской Германии".

"Потрясающее сравнение для человека, который претендует на серьезное к нему отношение в качестве канцлера Федеративной республики", - отметил глава российского МИД.

"Мне сейчас кажется это очень серьезной темой, без прояснений которой с Европой дальше разговаривать бессмысленно", - заключил Лавров.