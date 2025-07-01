Песков отверг обвинения в адрес России в затягивании переговоров по Украине

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия не затягивает ход переговорного процесса по Украине и заинтересована в достижении целей специальной военной операции политико-дипломатическим путем, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя заявления спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога о том, что Россия затягивает переговоры.

"Мы, естественно, заинтересованы, в первую очередь, чтобы добиться достижения поставленных целей и целей специальной военной операции политико-дипломатическими средствами. Поэтому мы не заинтересованы в том, чтобы что-то затягивать", - сказал Песков.

По его словам, сроки проведения третьего раунда переговоров "сейчас на уровне согласования".

"До сих пор выполнялись те договоренности, которые были достигнуты в ходе второго раунда российско-украинских переговоров, которые состоялись в Стамбуле. А дальше надо просто собираться - когда договорятся, будут выполнены все предыдущие гуманитарные договоренности. Соберутся (переговорщики - ИФ) и будут дальше уже обсуждать", - сказал Песков.

"Безусловно, мы признательны за те усилия, которые прикладывает Вашингтон и члены команды (президента США Дональда) Трампа с тем, чтобы способствовать переговорам по украинскому урегулированию", - отметил он.

Комментируя утверждения Вашингтона о торможении переговорного процесса со стороны Москвы, представитель Кремля отметил: "Объективно здесь трудно говорить о возможности сильного ускорения, работу по выполнению договоренностей (между Москвой и Киевом. - ИФ) никто не останавливает и не тормозит".

Песков не стал конкретно говорить о темпах переговоров с украинской делегацией. "Я не буду давать оценку темпам ведения переговоров, потому что, разумеется, выполнение тех договоренностей, которые достигались до сих пор в течение двух раундов, требует времени, требует определенных подготовительных мероприятий по осуществлению обменов, по организации и передаче тел погибших. Это емкие с точки зрения времени операции", - сказал он.