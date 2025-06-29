Двое жителей Брянска ранены в результате атаки дронов ВСУ

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Два человека ранены в результате атаки Брянска украинскими беспилотниками, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Одной из пострадавших медицинская помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась. Вторая пострадавшая доставлена в больницу, где ей оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Вся необходимая поддержка и материальная помощь будет оказана, отметил глава региона.

По предварительной информации, в двух многоквартирных домах частично повреждены фасады и окна. Также повреждены несколько автомобилей. На месте работают оперативные и экстренные службы.

После завершения работы спецслужб будет работать комиссия по оценке ущерба, добавил Богомаз.