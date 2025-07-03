В Брянской области в результате атаки дронов есть погибший и пострадавшая

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об атаке FPV-дронов на село Алешковичи Суземского района, есть погибший и пострадавшая.

"ВСУ неоднократно атаковали село Алешковичи Суземского района. В результате целенаправленного удара украинских FPV-дронов по двигавшемуся гражданскому автомобилю, к сожалению, погиб мирный житель, еще одна жительница ранена", - написал он в телеграм-канале.

Пострадавшую доставили в больницу.

Утром 3 июля Богомаз сообщил о пострадавшем в селе Ломаковка Стародубского района после атаки дронов-камикадзе. Житель села с легкими осколочными ранениями был доставлен в больницу.