Первый этап испытаний авиадвигателя ВК-800 прошел в Новосибирске

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Специалисты Сибирского НИИ авиации им. С.А. Чаплыгина (СибНИА, входит в состав "НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского") в минувшие выходные успешно выполнили первые пробежки и подлеты летающей лаборатории Як-40 с опытным образцом нового российского турбовинтового двигателя ВК-800, сообщает пресс-служба СибНИА.

"Данные работы выполняются в обеспечение сертификационных испытаний данного двигателя в составе летающей лаборатории Як-40. Следующий шаг - выполнение комплекса испытательных полетов, подтверждающих его безопасность и готовность к серийному производству", - говорится в сообщении.

Двигатель предназначен для различных российских проектов, включая легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал", учебно-тренировочный самолет УТС-800, российско-белорусский региональный самолет ЛМС-192 "Освей" и ремоторизацию локализованных самолетов L-410. Максимальная мощность двигателя варьируется от 807 до 877 л.с. в зависимости от конкретных требований и применения.

Как сообщалось, АО "Уральский завод гражданской авиации" (УЗГА) приступило к сертификационным испытаниям двигателя ВК-800, двигатель был передан в СибНИА.

Разработка двигателя ВК-800 ведется с 2019 года, в 2022 году был собран газогенератор, в 2023 году начались заводские доводочные испытания. В 2024 году конструкторской документации была присвоена литера "О", что означает завершение разработки и выход на испытания.

В апреле 2025 года министерство промышленности и торговли РФ заключило с УЗГА контракт на выполнение опытно-конструкторских работ "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 "Байкал" с отечественной силовой установкой". Работы должны быть завершены до 17 декабря 2027 года, их максимальная стоимость оценена в 10,4 млрд рублей.

Девятиместный "Байкал" создается для региональных воздушных линий и призван заменить "кукурузник" Ан-2. Первый тендер Минпромторга на разработку "Байкала" в 2019 году выиграла структура "Уральского завода гражданской авиации" - ООО "Байкал Инжиниринг". Три опытных образца самолета были оснащены двигателями General Electric H80-100 и винтами Hartzell Propeller (оба производителя - из США). В 2022 году иностранные партнеры вышли из проекта. Необходимость доработки лайнера с учетом импортозамещения ключевых узлов привела к значительному сдвигу в сроках реализации проекта, объяснял Минпромторг.

Первые поставки "Байкалов" ожидаются в конце 2026 года, заявлял в марте глава Минпромторга Антон Алиханов. Стартовый заказчик - авиакомпания "Аврора", с которой подписано соглашение на 95 таких самолетов. Согласно Комплексной программе развития авиаотрасли, всего к 2030 году планируется произвести 139 таких машин. Гендиректор УЗГА Леонид Лузгин сообщал в интервью газете "Ведомости", что стоимость одного такого самолета составит от 220 млн до 340 млн рублей.

СибНИА - крупнейший научно-исследовательский центр авиационной науки на востоке России. В разные годы институт выполнял научно-исследовательские работы для ОКБ Туполева, Антонова, Яковлева, Миля, Камова. В задачи СибНИА входит в том числе создание научно-технического задела для разработки воздушных судов нового поколения - дальне-, ближне- и среднемагистральных, местных и региональных самолетов, самолетов авиации общего назначения и специального применения.

СибНИА обладает современными средствами и инфраструктурой, позволяющими проводить всесторонние испытания различных авиационных агрегатов и систем, в их числе - мощные стендовые комплексы для наземных статических, ресурсных и динамических испытаний, а также летающие лаборатории, такие как Л-29, ТВС-2МС, Як-40, Ту-134, Ми-8 и другие, оснащенные необходимым оборудованием для проведения летных испытаний. Благодаря этим возможностям СибНИА может осуществлять полный цикл испытаний - от наземных проверок до летных тестов.