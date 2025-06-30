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Акционеры Роснефти утвердят финальные дивиденды за 2024г

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Акционеры "Роснефти" на годовом собрании 30 июня в заочной форме планируют утвердить финальные дивиденды за 2024 год.

Как сообщалось, совет директоров компании рекомендовал финальные дивиденды в размере 14,68 руб. на акцию. Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, будет составлен по данным на 20 июля.

Дата закрытия реестра для принятия участия в собрании - 5 июня.

В повестку ГОСА включены стандартные вопросы, в том числе избрание совета директоров.

Дивиденды "Роснефти" формируются на базе показателя чистой прибыли. Компания традиционно дважды в год направляет на их выплату не менее 50% от данного показателя. Уставный капитал НК составляет 105 млн 981 тыс. 778,17 руб., он разделен на 10 млрд 598 млн 177 тыс. 817 акций номиналом 0,01 руб.

Чистая прибыль по МСФО, относящаяся к акционерам "Роснефти", в 2024 году составила 1,084 трлн рублей, что на 14,4% ниже год к году. Ранее выплаченные промежуточные дивиденды составили 36,47 руб./акция.

Крупнейшими акционерами компании являются "Роснефтегаз" (40,4%), BP Russian Investments Limited (19,75%), катарская QH Oil Investments LLC (18,46%), еще 9,6% принадлежат "РН-НефтьКапиталИнвест", а 0,76% - ООО "РН-Капитал". В начале 2022 года ВР заявляла, что выйдет из участия в "Роснефти", но пока сообщений о факте продажи британской компанией своей доли не было.

Роснефтегаз Роснефть
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