Рынок акций РФ открылся в утреннюю сессию ростом индекса IMOEX2 на 0,35%

Лидируют бумаги "НЛМК" и "Северстали"

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Рынок акций РФ на старте торгов утренней сессии на Мосбирже в понедельник демонстрирует умеренный рост на фоне позитивной динамики мировых фондовых площадок и в целом нейтральной геополитической новостной повестки.

К 07:01 по Москве индекс МосБиржи составил 2815,94 пункта (+0,35%); цены большинства "голубых фишек" на Московской бирже демонстрируют позитивную динамику в пределах 1,4%.

Подорожали акции "НЛМК" (+1,4%), "Северстали" (+1,3%), АФК "Система" (+1,3%), "МТС" (+1,2%), "Аэрофлота" (+0,9%), "ММК" (+0,9%), МКПАО "ВК" (+0,9%), "НОВАТЭКа" (+0,8%), "Интер РАО" (+0,8%), "Т-Технологии " (+0,7%), ВТБ (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), Сбербанка (+0,5%), "Норникеля" (+0,4%), "Газпрома" (+0,3%), "Группы компаний ПИК" (+0,3%), "Татнефти" (+0,2%), "Магнита" (+0,2%), "Русала" (+0,2%), "Роснефти" (+0,1%), "Газпром нефти" (+0,1%), "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%) и Сбербанка (+0,6%).

Подешевели акции "ФосАгро" (-0,9%), "АЛРОСА" (-0,6%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%).

Нынешний диалог с администрацией президента США носит дружеский характер, Москва рассчитывает на реальные сдвиги, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. "Нормальный идет разговор. Он пока еще не привел к радикальным решениям или изменениям всей картины наших двусторонних отношений. Но сама работа носит полезный характер и несет характер дружеского партнерского общения", - сказал Ушаков в интервью журналисту Павлу Зарубину для программы "Москва. Кремль. Путин", которая выходит на телеканале "Россия-1" (ВГТРК).

"Я знаю по себе, какой характер разговора носили контакты по телефону, прежде всего, людьми Байдена. Сейчас несколько по-другому. Это уже в какой-то степени дает надежду на то, что будут и реальные сдвиги", - отметил он. Ушаков рассказал, что с прошлой администрацией президента США "тональность диалога была другая". "Мы по различным линиям тоже с ними разговаривали, но разговор сводился к тому, что каждая сторона буквально по бумажке зачитывала свою официальную позицию. Дискуссии как таковой, отхода от каких-то твердых закрепленных позиций даже не просматривалось", - заметил помощник президента РФ.

"Сейчас идет диалог, который дает возможность чуть-чуть отойти в сторону, копнуть где-то поглубже, где-то посмотреть, что реально возможно, где реальные сдвиги могут быть", - сказал Ушаков.

Вопрос о возможной встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа прорабатывается, но пока не перешел в практическую плоскость, о времени и месте ее проведения сказать трудно, но она возможна в любой момент, заявил Ушаков. "Идет рабочий контакт постоянно с американцами, вопрос на повестке дня имеется, но пока в практическую плоскость не перешел. Но стороны имеют в виду так или иначе его поднять, и я думаю, что эта встреча вполне может состояться, где и когда - пока сказать трудно, конечно", - сказал Ушаков в интервью Зарубину.

Отвечая на уточняющий вопрос о сроках проведения этой встречи, помощник президента РФ сказал: "Это в любой момент может быть. Понимаете, это во многом зависит от лидеров". Он подчеркнул, что, возможно, состоится встреча, к которой будут готовиться серьезно команды, а возможно, лидеры условятся просто повидаться и лично обговорить какие-то вопросы, после чего дадут команды своим подчиненным. "(Такой вариант - ИФ) тоже возможен, конечно. Но предпочтительнее, конечно, вариант, у которого имеется возможность все-таки проработать какие-то документы, чтобы эта встреча была более результативной, более значимой, более существенной для дальнейшего развития", - сказал Ушаков.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в пятницу, инвесторы следили за развитием событий в мировой торговле, оценивали статданные и новости компаний. Индекс Standard & Poor's 500 увеличился на 0,52% - до рекордных 6173,07 пункта. Министерство коммерции КНР подтвердило, что Пекин пришел к соглашению с Вашингтоном по реализации достигнутых ранее в Женеве торговых договоренностей, сообщила в пятницу The Global Times.

"Китайская и американская стороны (...) утвердили детали реализации договоренностей, достигнутых в рамках торговых переговоров в Женеве", - приводит The Global Times выдержки из заявления министерства. В нем отмечается, что Китай "пересмотрит и одобрит заявки на экспорт товаров, подлежащих экспортному контролю, в соответствии с законодательством и нормативными актами".

США, со своей стороны, отменят ряд ограничительных мер в отношении Китая, отметили в китайском министерстве.

Индекс потребительских цен (индекс PCE) в мае увеличился на 0,1% относительно предыдущего месяца и на 2,3% в годовом выражении. Динамика обоих показателей совпала с ожиданиями рынка. В апреле они повысились на ту же величину. Индекс PCE Core, который не учитывает стоимость продуктов питания и энергоресурсов, в прошлом месяце вырос на 0,2% к апрелю и на 2,7% за год. Эксперты ожидали подъема на 0,1% и 2,6% соответственно. Темпы роста показателей ускорились по сравнению с 0,1% и 2,6% в апреле. Федеральная резервная система внимательно отслеживает динамику индекса PCE Core при оценке рисков инфляции.

Между тем индекс потребительского доверия в США в июне увеличился до 60,7 пункта по сравнению с 52,2 пункта в прошлом месяце, согласно окончательным данным Мичиганского университета, который рассчитывает этот показатель. Предварительно сообщалось о повышении индикатора до 60,5 пункта. Аналитики не ожидали пересмотра предварительной оценки. Рост индекса был зафиксирован впервые за полгода.

Фьючерс на фондовый индекс S&P 500 в понедельник утром демонстрирует умеренный рост (+0,4%), что говорит о вероятном сохранении позитивных настроений на фондовых биржах США 30 июня.

На фондовых площадках стран Азиатско-Тихоокеанского региона в ходе торгов в понедельник также наблюдается преимущественно позитивная динамика. Индексы Австралии, Южной Кореи и Японии подрастает на 0,7-1,4%; и лишь фондовый индикатор Гонконга снижается на 0,4%, в то время как изменения китайского индекса в целом незначительные.

Вместе с тем мировые цены на нефть умеренно снижаются в понедельник утром после смешанной динамики по итогам торгов 27 июня. Стоимость августовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 07:01 мск снизилась на 0,23%, до $67,58 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на август на Нью-Йоркской товарной бирже подешевели к этому времени на 0,48%, до $65,18 за баррель.