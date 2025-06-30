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Инспекторы МАГАТЭ осмотрели место атаки дрона на сотрудников ЗАЭС

Москва. 30 июня. INTERFAX.RU - Инспекторам МАГАТЭ показали место атаки дронов на сотрудников Запорожской АЭС, совершенной 27 июня, сообщает телеграм-канал станции.

"Группа международных инспекторов Международного агентства по атомной энергии, присутствующих на станции, посетила место недавней атаки ВСУ на сотрудников Запорожской атомной электростанции. Инспекторы осмотрели локацию, где произошел инцидент", - сказано в сообщении.

Дрон атаковал группу сотрудников, которые проводили работы на гидротехнических сооружениях станции в 350-400 метрах от блоков. В результате атаки был поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции вовремя заняли место в укрытии и не пострадали.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности России. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").

ЗАЭС Запорожская АЭС МАГАТЭ Росэнергоатом
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