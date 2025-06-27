Группа сотрудников Запорожской АЭС подверглась атаке дронов

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - ВСУ с помощью дрона попытались атаковать группу сотрудников Запорожской АЭС на территории станции, сообщили в пятницу представители ЗАЭС.

"ВСУ атаковала группу сотрудников Запорожской АЭС. Сегодня в районе проведения работ на гидротехнических сооружениях Запорожской АЭС противник совершил атаку с использованием беспилотного летательного аппарата. Расстояние до блоков составляет порядка 350-400 метров", - сказано в телеграм-канале станции.

В сообщении уточняется, что в результате атаки поврежден служебный автомобиль, сотрудники станции вовремя заняли место в укрытии и не пострадали.

Предыдущая атака на территории ЗАЭС была зафиксирована 5 июня - ВСУ атаковали кровлю корпуса "Г" тренажерного центра станции.

Запорожская АЭС - самая крупная атомная станция в Европе, имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. Станция не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова.

Объекты станции объединены во ФГУП "Запорожская АЭС" и находятся в собственности РФ. Оператором является АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", учрежденное АО "Росэнергоатом" (входит в ГК "Росатом").