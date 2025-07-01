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Тарифы ЖКХ в РФ с 1 июля проиндексированы в среднем на 11,9%

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 июля в 2025 года проиндексирован в среднем на 11,9%. Такой уровень индексации предусмотрен утвержденными правительством сценарными условиями макропрогноза РФ на 2025-2028 годы.

Индекс платы граждан за коммунальные услуги в 2026 году, согласно документу, прогнозируется на уровне 9,8%, в 2027 году - 7,9%, в 2028 году - 5,9%.

В 2024 году совокупный платеж граждан за услуги ЖКХ был проиндексирован на 9,8% с 1 июля.

Как напомнили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службе (ФАС) России, в каждом муниципальном образовании субъекта РФ главой региона устанавливается свой индекс на основании утвержденных правительством параметров. "ФАС России регулярно проверяет достоверность и экономическую обоснованность расходов, которые учитываются при формировании тарифов. В случае выявления нарушений ведомство выдает региональному тарифному органу предписание об исключении необоснованных затрат", - отметили в ведомстве, напомнив, что в 2024 году служба исключила из тарифов 29,2 млрд рублей экономически необоснованных средств, в ряде регионов тарифы были понижены.

ЖКХ РФ ФАС России
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