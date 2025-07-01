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Что случилось этой ночью: вторник, 1 июля

Указ Трампа о смягчении санкций в отношении Сирии, индексация тарифов за услуги ЖКХ, атака дронов на Ростов и Таганрог

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп подписал указ о смягчении некоторых санкций в отношении Сирии, сообщил Белый дом. В частности, документ разрешает ослабить меры по экспортному контролю, действующие в отношения Дамаска. При этом меры против Башара Асада и его соратников остаются в силе.

- Совокупный платеж граждан за коммунальные услуги в РФ с 1 июля проиндексирован в среднем на 11,9%. Такой уровень индексации предусмотрен утвержденными правительством сценарными условиями макропрогноза РФ на 2025-2028 гг.

- Силы ПВО уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске и ряде районов Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. Повреждения получили жилые дома в Таганроге и хуторе Веселый.

- В результате ударов ВСУ по Донецку дальнобойными ракетами погибла женщина, еще два человека ранены, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Повреждения получили инфраструктурные объекты: торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк.

- Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник сообщил, что территория ЛНР полностью перешла под российский контроль.

- Союз журналистов России выразил протест в связи с задержанием в Баку главы редакции информагентства Sputnik Azerbaijan Игоря Картавых и шеф-редактора издания Евгения Белоусова.

- Российский теннисист Андрей Рублев победил серба Ласло Дьере в первом круге Уимблдонского турнира. В следующем круге он встретится с представителем ЮАР Ллойдом Харрисом. Также путевку во второй круг завоевал Карен Хачанов, он обыграл американца Маккензи Макдональда.

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