Один человек погиб, двое ранены в результате ударов ВСУ дальнобойными ракетами по Донецку

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в результате ударов ВСУ по Донецку дальнобойными ракетами в понедельник вечером погибла женщина, еще два человека ранены.

"Противник атаковал столицу региона дальнобойными ракетами авиационного базирования. К сожалению, в Ворошиловском районе есть жертвы - погибла женщина, ранения различной степени тяжести получили парень-подросток и мужчина", - написал Пушилин в своем телеграм-канале.

Он сообщил, что "поврежден ряд инфраструктурных объектов: торговые павильоны рынка "Сокол", центральный универмаг, банк".

"На месте атаки возник пожар", - добавил глава ДНР, отметив, что "работы по ликвидации продолжаются".

Кроме того, по словам Пушилина, в Горловке в результате атаки БПЛА пострадал один человек.