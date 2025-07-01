Очереди автомашин перед Крымским мостом устранены

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Очереди к досмотровым пунктам при въезде на Крымский мост полностью ликвидированы, сообщили во вторник в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

Количество машин, ожидающих проезда по Крымскому мосту, росло с утра понедельника, к 13:00 по Москве превысило тысячу. Более тысячи машин в очереди фиксировали и в воскресенье.