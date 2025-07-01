Более 400 машин стоят в очереди на Крымский мост со стороны Тамани

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Проезда через досмотровые пункты на Крымском мосту со стороны Тамани ожидают 402 автомобиля, сообщили в инфоцентре, освещающем ситуацию на автомобильных подходах к мосту.

Согласно сообщению, на момент "02:00 (мск - ИФ) в очереди со стороны Тамани находится 402 транспортных средства". "Время ожидания более часа. Со стороны Керчи очереди перед пунктом досмотра нет", - отметили в инфоцентре.

Ранее сообщалось, что очереди к пунктам досмотра при въезде на Крымский мост были полностью ликвидированы, "движение автотранспорта (...) восстановлено".