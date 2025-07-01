Силы ПВО уничтожили дроны в Ростове-на-Дону, Таганроге и ряде районов Ростовской области

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - За ночь силами ПВО уничтожены беспилотники в Ростове-на-Дону и ряде населенных пунктов Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь.

"За ночь силы и средства противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах", - написал Слюсарь в своем телеграм-канале.

По предварительным данным, пострадавших нет, добавил он.