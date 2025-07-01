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ГК "Эфко" получила согласие ФАС на приобретение производителя "Олейны"

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - ГК "Эфко" получила разрешение ФАС на выкуп у Exoil Group ООО "Масленица", бывшей "дочки" американской Bunge.

Как сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на компанию, доля группы в структуре в рамках сделки вырастет с текущих 31,4% до 100%.

В рамках сделки "Эфко" перейдут права на бренды растительного масла "Олейна" и Ideal. Газета направила запрос в ФАС.

Совладелец Exoil Group Карен Ванецян пояснил изданию, что решение о продаже "Масленицы" связано с планами сконцентрироваться на экспортном бизнесе, отказавшись от работы на локальном рынке. Продавать другие мощности в России Exoil Group пока не планирует.

Руководитель департамента M&A инвестфонда BGP Capital Иван Пешков предполагает, что рыночная стоимость "Масленицы" - 16-17 млрд рублей. Оценка инвестбанкира Ильи Шумова - 18-20 млрд рублей.

"Масленица" развивает маслоэкстракционный завод в поселке Колодезный Воронежской области. Bunge вложила в этот проект $130 млн. Элеватор для строительства в 2006 году был выкуплен у структур ГК "Эфко". Сейчас предприятие может перерабатывать 2,1 тыс. тонн подсолнечника в сутки, выпуская в год 200 млн бутылок масла.

"Эфко" планирует увеличить мощность до 2,6 тыс. тонн семечки в сутки, пояснили "Коммерсанту" в компании.

ООО "Масленица" - бывший актив американской Bunge в России. Компания существует с 2004 года и до 2023 года называлась "Бунге СНГ". Затем бизнес был продан Exoil Group. Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Ванецян владеет 0,1% долей в "Масленице". 99,9% находятся на балансе ООО "Агроинвест". В этой структуре 68,6% долей принадлежат катарской "КГА Холдинг ЛЛС", которую на рынке связывают с Exoil Group. 31,4% долей в ней 14 апреля получило АО "Эфко продукты питания" (структура ГК "Эфко").

Выручка "Масленицы" в 2024 году составила 32,4 млрд рублей, увеличившись на 23,9%. Чистая прибыль при этом сократилась на 18,7%, до 2,8 млрд рублей.

Bunge работала в РФ с 2004 года. Переработка масличных была ее последним российским активом.

ГК "Эфко" - один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев. Согласно рейтингу Infoline Food & Drink, в 2024 году выручка "Эфко" составила 344 млрд рублей, увеличившись на 23%.

Эфко ФАС
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