ФАС разрешила группе "Эфко" приобрести производителя "Олейны" с рядом предписаний

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба подтвердила, что разрешила ГК "Эфко" выкупить у Exoil Group ООО "Масленица", бывшую "дочку" американской Bunge.

Сделка одобрена с рядом предписаний, поскольку при рассмотрении ходатайства было установлено, что она может привести к ограничению конкуренции. "ФАС России согласовала сделку с одновременной выдачей предписания. Организация обязана информировать службу об увеличении оптово-отпускных цен на 10% и более с обоснованием причин такого повышения, разработать и разместить на своем официальном сайте утвержденную торгово-сбытовую политику реализации фасованного подсолнечного масла на внутреннем рынке, а также обеспечить ее применение", - говорится в сообщении.

Кроме того, служба предписала ГК "Эфко" регулярно выставлять на биржу предложения о покупке не менее 10% от общего объема закупаемого группой подсолнечника.

Предписания будут действовать в течение пяти лет с даты совершения сделки.

Ранее 1 июля "Эфко" сообщила, что приобретает маслоэкстракционный завод мощностью переработки подсолнечника в 2,1 тысячи тонн в сутки вместе с торговыми марками "Олейна" и Ideal. По словам исполнительного директора группы Сергея Иванова, в ближайшее время мощности завода по переработке подсолнечника планируется увеличить до 2,6 тыс. тонн в сутки.

"Марки "Олейна" и Ideal в 2024 году занимали 9% доли рынка в России, - пояснил Иванов. - После добавления этих брендов к "Слободе" и Altero выйдем на 27% доли. Новые марки будем производить в том числе на площадке в Тольятти. Это даст возможность объединить товарные потоки со "Слободой" и Altero, оптимизировать логистику и увеличить качество сервиса".

Как сообщал "Коммерсантъ", доля группы в структуре в рамках сделки вырастет с текущих 31,4% до 100%. Совладелец Exoil Group Карен Ванецян сказал изданию, что решение о продаже "Масленицы" связано с планами сконцентрироваться на экспортном бизнесе, отказавшись от работы на локальном рынке.

Руководитель департамента M&A инвестфонда BGP Capital Иван Пешков предполагает, что рыночная стоимость "Масленицы" - 16-17 млрд рублей. Оценка инвестбанкира Ильи Шумова - 18-20 млрд рублей.

"Масленица" развивает маслоэкстракционный завод в поселке Колодезный Воронежской области. Bunge вложила в этот проект $130 млн. Элеватор для строительства в 2006 году был выкуплен у структур ГК "Эфко". Предприятие выпускает 200 млн бутылок масла в год.

ООО "Масленица" - бывший актив американской Bunge в России. Компания существует с 2004 года и до 2023 года называлась "Бунге СНГ". Затем бизнес был продан Exoil Group. Согласно ЕГРЮЛ, сейчас Ванецян владеет 0,1% долей в "Масленице". 99,9% находятся на балансе ООО "Агроинвест". В этой структуре 68,6% долей принадлежат катарской "КГА Холдинг ЛЛС", которую на рынке связывают с Exoil Group. 31,4% долей в ней 14 апреля получило АО "Эфко продукты питания" (структура ГК "Эфко").

Выручка "Масленицы" в 2024 году составила 32,4 млрд рублей, увеличившись на 23,9%. Чистая прибыль при этом сократилась на 18,7%, до 2,8 млрд рублей.

Bunge работала в России с 2004 года. Переработка масличных была ее последним российским активом.

ГК "Эфко" - один из крупнейших в России производителей продуктов питания. Основными владельцами бизнеса считаются Валерий Кустов, Евгений Ляшенко и Владислав Романцев.