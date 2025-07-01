Более 11 тыс. жителей Псковской области остаются без света из-за непогоды

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Энергетики за минувшие сутки восстановили нарушенное ураганным ветром электроснабжение в 421 населенном пункте Псковской области, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников во вторник.

"В регионе остается без электроэнергии чуть более 11 тысяч жителей. За день бригадам "Россетей" удалось восстановить электроснабжение в 421 населенном пункте. Спасибо нашим соседям за поддержку в трудную минуту. Пять бригад из регионов Северо-Запада уже вышли на устранение последствий непогоды", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

По его данным, в пути еще 31 бригада - специалисты из Новгородской, Брянской, Орловской, Калужской и Тульской областей.

В общей сложности на восстановительных работах сейчас заняты 149 бригад - 426 человек и 164 единицы спецтехники.

Для обеспечения электроэнергией по временной схеме подключено 19 резервных источников электроснабжения.

29 июня более 20 тыс. человек лишились электроснабжения из-за шторма, грозы и ливней в Псковской области. Ветер вырывал деревья с корнями, завалены дороги и просеки ЛЭП.

Как сообщает пресс-служба регионального следственного управления СКР, накануне в результате падения дерева скончалась 66-летняя пенсионерка в Пскове.

По предварительной информации, дерево упало на находившуюся на прилегающем к лесополосе дачном участке женщину. В результате полученных повреждений пострадавшая скончалась на месте происшествия.