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В Псковской области после урагана без электричества остаются 9500 человек

Москва. 10 июля. INTERFAX.RU - В Псковской области энергетики восстановили электроснабжение более 100 населенных пунктов, оставшихся накануне вечером без света из-за урагана, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

"За минувшую ночь специалисты "Россети Северо-Запад" подключили к электроснабжению более 100 населенных пунктов, пострадавших от вчерашнего урагана. Без света остаются около 9 500 жителей региона", - уточнил он.

Восстановительные работы ведут 109 бригад (339 человек) и 111 единиц спецтехники. В оперативном порядке к устранению последствий непогоды подключены сотрудники МЧС и дорожники.

Основные повреждения линий электропередачи планируется восстановить к концу дня, добавил Ведерников.

Вечером 9 июля сильный шторм ударил по южным районам Псковской области, наиболее сильно пострадала деревня Полибино.

В Великолукском районе ураганом повалено большое количество деревьев, зафиксированы многочисленные обрывы линий электропередачи, у многих домов повреждены кровли.

Михаил Ведерников МЧС Россети Полибино Псковская область Великолукский район
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