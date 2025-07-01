Москва рассчитывает, что формат "3+3" станет опорным элементом архитектуры евразийской безопасности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Процесс становления платформы регионального сотрудничества "3+3" с участием Азербайджана, Армении и Грузии, а также России, Ирана и Турции набирает обороты, считает заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк.

"В будущем рассматриваем этот формат ("3+3" - ИФ) как один из опорных элементов архитектуры евразийской безопасности. Уверены, активное участие в работе "3+3" всех ее членов, включая Грузию, двери для которой остаются открытыми, станет залогом успеха и процветания всего региона", - сказал он на открытии Научно-образовательной программы "Кавказский диалог-2025" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске.

По его словам, в рамках платформы предстоит запустить отраслевые диалоги по вопросу транспорта, энергетики и культуры.

Масюк отметил важную роль платформы регионального сотрудничества "3+3" для "повышения взаимосвязей всего региона, обеспечения последовательной и гармоничной кооперации между странами-участницами в областях, представляющих взаимные интересы".

"Процесс становления данного формата быстро набирает обороты", - подчеркнул Масюк, добавив, что проведены три заседания в Москве в декабре 2021 года, в Тегеране в октябре 2023 года и в Стамбуле в октябре прошлого года.

Представитель МИД добавил, что продвигается сотрудничество в трехсторонних форматах "Россия-Иран-Азербайджан", "Россия-Иран-Армения", призванные способствовать "реализации договоренностей в сфере транспорта и логистики, энергетики, туризма и других перспективных областях".

Он призвал представителей экспертного сообщества активно подключаться к работе в данных многосторонних форматах с целью выработки новых элементов, "объединительных для всех стран-участниц повесток".