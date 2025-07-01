Поиск

Москва рассчитывает, что формат "3+3" станет опорным элементом архитектуры евразийской безопасности

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Процесс становления платформы регионального сотрудничества "3+3" с участием Азербайджана, Армении и Грузии, а также России, Ирана и Турции набирает обороты, считает заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк.

"В будущем рассматриваем этот формат ("3+3" - ИФ) как один из опорных элементов архитектуры евразийской безопасности. Уверены, активное участие в работе "3+3" всех ее членов, включая Грузию, двери для которой остаются открытыми, станет залогом успеха и процветания всего региона", - сказал он на открытии Научно-образовательной программы "Кавказский диалог-2025" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске.

По его словам, в рамках платформы предстоит запустить отраслевые диалоги по вопросу транспорта, энергетики и культуры.

Масюк отметил важную роль платформы регионального сотрудничества "3+3" для "повышения взаимосвязей всего региона, обеспечения последовательной и гармоничной кооперации между странами-участницами в областях, представляющих взаимные интересы".

"Процесс становления данного формата быстро набирает обороты", - подчеркнул Масюк, добавив, что проведены три заседания в Москве в декабре 2021 года, в Тегеране в октябре 2023 года и в Стамбуле в октябре прошлого года.

Представитель МИД добавил, что продвигается сотрудничество в трехсторонних форматах "Россия-Иран-Азербайджан", "Россия-Иран-Армения", призванные способствовать "реализации договоренностей в сфере транспорта и логистики, энергетики, туризма и других перспективных областях".

Он призвал представителей экспертного сообщества активно подключаться к работе в данных многосторонних форматах с целью выработки новых элементов, "объединительных для всех стран-участниц повесток".

Азербайджан Иран МИД Турция Дмитрий Масюк Армения
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Самолет Су-34 упал в Нижегородской области

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осужден на 13 лет

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осужден на 13 лет

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

При атаке дронов в Удмуртии погибли три человека, 35 госпитализированы

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Минпромторг поддерживает скорейшее распространение закона о локализации такси на каршеринг

Требование об обязательной доле российского вина на полках может вырасти до 30-40%

Минпромторг предложил рассмотреть распространение применяемого в автопроме утильсбора на другие отрасли

Минпромторг предложил рассмотреть распространение применяемого в автопроме утильсбора на другие отрасли

Минпромторг стремится не допустить 40%-го падения авторынка в 2025 году

Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });