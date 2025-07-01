Москве важно не допустить превращения Южного Кавказа в арену открытого геополитического противостояния

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Россия стремится установить равноправные отношения со странами Южного Кавказа, но сталкивается с попытками коллективного Запада проводить в этом регионе политику сдерживания нашей страны, считает заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД России Дмитрий Масюк.

"Россия заинтересована в поддержании на Южном Кавказе устойчивого мира и безопасности, нацелена на развитие равноправных отношений со всеми пятью странами и регионами, на принципах дружбы, добрососедства, а также на основе традиционных духовно-нравственных ценностей и общего исторического прошлого. Нам важно не допустить превращения Южного Кавказа в арену открытого геополитического противостояния", - сказал Масюк в ходе открытия Научно-образовательной программы "Кавказский диалог-2025" в Центре знаний "Машук" в Пятигорске.

Он назвал ряд примеров по сдерживанию усилий России в регионе.

"К сожалению, мы по-прежнему сталкиваемся с попытками коллективного Запада проводить на Южном Кавказе политику сдерживания России, вбивать клинья в наши отношения с традиционными союзниками, соседними партнерами. Наглядный пример - Грузия. Западники продолжают выкручивать руку, шантажируя грузинское руководство и народ санкциями, требуя новых кровавых авантюр против республики Абхазия и республики Южная Осетия", - отметил он.

При этом, по его словам, в Тбилиси "не отказываются от многовекторности во внешней политике, думают о коренных интересах самой Грузии".

"Со своей стороны готовы идти по пути дальнейшей нормализации отношений с этой страной (...) Мы готовы двигаться дальше, вплоть до подключения Грузии к стратегическому транспортному коридору "Север-Юг". Продолжаем работу по поступательной интеграции наших ближайших союзников в Закавказье, Южной Осетии и Абхазии в общероссийское наднациональное, оборонное, социально-экономическое и культурно-гуманитарное пространство", - добавил Масюк.

Представитель МИД подчеркнул, что продолжается взаимодействие "с абхазскими и южно-осетинскими партнерами на площадке международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье в целях обеспечения безопасности Сухума и Цхинвала", что обусловлено, в первую очередь, сохраняющимися рисками восстановления военной силы со стороны Тбилиси над бывшими регионами и продолжающимся сближением Грузии с НАТО.

Он также отметил "деструктивное влияние западников" и в Армении. "К нашему глубокому сожалению, в этой южно-кавказской республике не сильно сопротивляются прессингу извне, продолжая ориентацию на Запад, подчас в ущерб своим национальным интересам. Конкретный пример - отход Еревана от сотрудничества с ОДКБ", - сказал Масюк, добавив, что Россия заинтересована в сохранении дружественных отношений с Арменией, а также нацелена на поддержание "поступательного взаимодействия с Азербайджаном".