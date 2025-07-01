Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального характера на территории республики из-за засухи, сообщил он в своем телеграм-канале во вторник.

"В восьми районах Республики Крым введен режим природной чрезвычайной ситуации регионального характера из-за засухи", - говорится в сообщении.

В тексте его указа, опубликованного на портале правительства региона, говорится, что границы ЧС определены по Джанкойскому, Красногвардейскому, Красноперекопскому, Первомайскому, Нижнегорскому, Раздольненскому, Симферопольскому и Черноморскому районам. Первоочередные мероприятия по ликвидации последствий ЧС поручено организовать министерству сельского хозяйства Крыма.

Ранее в июне власти Крыма ввели режим ЧС регионального характера из-за засухи и весенних заморозков. Тогда границами режима ЧС были определены территории города Судака, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов республики.

Как сообщил в конце мая глава Минсельхоза Крыма Денис Кратюк, из-за непогоды снижение сбора винограда в этом году прогнозируется до 15-18%, овощей открытого грунта - около 18% по сравнению с показателями прошлого года. Весенними заморозками повреждены 3,2 тыс. га садов в Крыму (по данным Крымстата, в республике по итогам 2024 года общая площадь садов составила 16,6 тыс. га), из которых яблони - 1,3 тыс. га, среди виноградников потери зафиксированы на площади 3 тыс. га (из 22,8 тыс. га).

Аграрии республики также скорректировали прогноз по урожаю озимых зерновых с 1,5 млн тонн до 1,1 млн тонн.