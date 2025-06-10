В Крыму ввели региональный режим ЧС из-за угрозы урожаю

Москва. 10 июня. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов подписал указ о введении на полуострове режима ЧС регионального характера из-за угрозы урожаю после плохой погоды в апреле и мае.

Границы зоны ЧС определены на территории города Судака, а также Белогорского, Нижнегорского, Красногвардейского и Первомайского районов республики. Первоочередные мероприятия по ликвидации последствий ЧС поручено организовать министерству сельского хозяйства Крыма.

В апреле и мае в Крыму были зафиксированы утренние и ночные заморозки, в середине апреля на полуострове выпадал снег, а март был жарким и засушливым. Кроме того, за осень, зиму и весну выпало недостаточное количество осадков.

Как говорил в конце мая глава Минсельхоза Крыма Денис Кратюк, из-за непогоды снижение сбора винограда в этом году прогнозируется до 15-18%, овощей открытого грунта - около 18% по сравнению с показателями прошлого года. Весенними заморозками повреждены 3,2 тысячи га садов в Крыму (по данным Крымстата, в республике по итогам 2024 года общая площадь садов составила 16,6 тысячи га), из которых яблони - 1,3 тысячи га, среди виноградников потери зафиксированы на площади 3 тысячи га (из 22,8 тысячи га).

Кроме того, на площади более 28 тысяч га (общая посевная площадь составляет около 540 тысяч га) ожидается явное снижение или гибель урожая озимых зерновых и зернобобовых культур - однако подсчет ущерба еще ведется.