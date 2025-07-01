В Забайкалье возобновилось движение поездов на участке, где размыло пути

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - В Забайкальском крае полностью восстановили движение поездов через станцию Дарасун Транссиба, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги (ЗабЖД, филиал РЖД).

"1 июля 2025 года в 18:47 (время местное) на станции Дарасун Забайкальской железной дороги полностью завершены восстановительные работы на месте размыва пути. В настоящее время движение поездов на станции осуществляется в штатном режиме", - говорится в сообщении.

В ночь на вторник на железнодорожном перегоне станций Карымская - Дарасун размыло пути. Из-за этого на несколько часов движение было остановлено, затем запущено в реверсивном режиме по одному пути.