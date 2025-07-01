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В Забайкалье на перегоне Транссиба размыло железнодорожные пути

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - На железнодорожном перегоне станций Карымская - Дарасун Забайкальской железной дороги (ЗабЖД) Транссибирской магистрали размыло пути, сообщила Читинская транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, 1 июля 2025 года на перегоне станций Карымская - Дарасун из-за погодных условий произошел размыв насыпи железнодорожных путей", - говорится в сообщении.

Организовано реверсивное движение по нечетному пути.

Задерживается пассажирский поезд № 401 Чита - Приаргунск.

Пресс-служба ЗабЖД сообщает, что движение поездов на несколько часов останавливалось в обоих направлениях, затем было организовано реверсивное движение. Восстановительные работы на втором пути продолжаются.

Забайкалье ЗабЖД Транссиб
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