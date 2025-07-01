Число DDoS-атак на российские ресурсы за год удвоилось

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Количество DDoS-атак на российские ресурсы в интернете за последний год выросло вдвое, фиксируется и рост продолжительности таких атак, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Фиксируем рост количества, продолжительности и мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. За последний год их количество увеличилось в два раза", - сказал Субботин во вторник на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Субботин напомнил, что в 2024 году РКН ввел в эксплуатацию Национальную систему противодействия DDoS-атакам.

"За время ее работы система помогла отразить более 15 тыс. таких атак, а с января по июнь 2025 года - более 5 тыс. Прогнозируется, естественно, перед выборами их увеличение", - сказал чиновник.

Он также сообщил, что "для эффективного отражения информационных атак и защиты российского информационного пространства в интернете Роскомнадзор использует Автоматизированную систему безопасности российского сегмента сети "Интернет" (АСБИ - ИФ)".

"В настоящее время с помощью системы ограничена работа более 1 млн запрещенных в РФ информационных ресурсов", - уточнил Субботин.