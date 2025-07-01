Поиск

Число DDoS-атак на российские ресурсы за год удвоилось

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Количество DDoS-атак на российские ресурсы в интернете за последний год выросло вдвое, фиксируется и рост продолжительности таких атак, сообщил заместитель руководителя Роскомнадзора Вадим Субботин.

"Фиксируем рост количества, продолжительности и мощности DDoS-атак на российскую информационную инфраструктуру. За последний год их количество увеличилось в два раза", - сказал Субботин во вторник на заседании комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

Субботин напомнил, что в 2024 году РКН ввел в эксплуатацию Национальную систему противодействия DDoS-атакам.

"За время ее работы система помогла отразить более 15 тыс. таких атак, а с января по июнь 2025 года - более 5 тыс. Прогнозируется, естественно, перед выборами их увеличение", - сказал чиновник.

Он также сообщил, что "для эффективного отражения информационных атак и защиты российского информационного пространства в интернете Роскомнадзор использует Автоматизированную систему безопасности российского сегмента сети "Интернет" (АСБИ - ИФ)".

"В настоящее время с помощью системы ограничена работа более 1 млн запрещенных в РФ информационных ресурсов", - уточнил Субботин.

Роскомнадзор Вадим Субботин
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Суд на Урале арестовал пятого обвиняемого в участии в убийствах прошлых лет

По материалам Роскомнадзора возбуждены уголовные дела на 72 иноагентов

Режим ЧС ввели в восьми районах Крыма из-за засухи

Вызвавший жару в Европе антициклон стал причиной похолодания на европейской территории РФ

Вызвавший жару в Европе антициклон стал причиной похолодания на европейской территории РФ

Самолет Су-34 упал в Нижегородской области

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осужден на 13 лет

Бывший замглавы Минобороны РФ Тимур Иванов осужден на 13 лет

Послу Азербайджана в Москве заявлен протест в связи с недружественными действиями Баку

При атаке дронов в Удмуртии погибли три человека, 35 госпитализированы

В Азербайджане возбудили уголовное дело о событиях в Екатеринбурге

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку

Песков выразил надежду на освобождение журналистов в результате контактов с Баку
Хроники событий
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана407 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2295 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6644 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе430 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ58 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России84 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
Авария на ТЭЦ в НорильскеАвария на ТЭЦ в Норильске127 материалов
Конфликт Индии и ПакистанаКонфликт Индии и Пакистана76 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости392 материалов
Подрыв железнодорожного моста в Курской областиПодрыв железнодорожного моста в Курской области11 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });