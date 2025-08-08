Поиск

Специалисты Роскомнадзора отразили в июне почти 680 DDoS-атак

Москва. 8 августа. INTERFAX.RU - Специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования Роскомнадзора (РКН) за прошедший месяц отразили 680 DDoS-атак на защищаемые ими ресурсы, самая долгая из которых длилась более пяти суток, сообщила пресс-служба ведомства.

"В июле 2025 года специалисты Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) отразили 680 DDoS-атак в отношении систем защищаемых субъектов государственного управления, транспортного сектора и операторов связи", - говорится в сообщении.

В нем уточняется, что максимальная мощность DDoS-атаки за указанный период достигла 750 Гбит/с, скорость - 138 млн пакетов в секунду (п/с). Самая продолжительная DDoS-атака за июль длилась 5 дней 37 минут.

По данным РКН, "чаще всего атаки совершались с IP-адресов, зарегистрированных на территории США, Германии, Нидерландов, Франции, Индонезии". Месяцем ранее в ведомстве заявляли о тех же самых источниках атак.

"Основные векторы атак были направлены на телекоммуникационную отрасль. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано в СЗФО (Санкт-Петербург, Ленинградская область, Калининградская область) и Республике Крым", - говорится в сообщении.

Кроме того, специалисты РКН в июне "выявили и устранили 479 нарушений маршрутизации трафика со стороны 142 организаций", а также заблокировали 8 004 фишинговых ресурса и 44 сайта, через которые распространялось вредоносное программное обеспечение (ПО).

В январе было отражено 637 DDoS-атак на защищаемые РКН ресурсы, в феврале - 822, в марте - более 1,1 тысячи, в апреле - 941, в мае - 952, в июне - 895.

ЦМУ ССОП создан на базе "Главного радиочастотного центра", подведомственного РКН.

Роскомнадзор
