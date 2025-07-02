Космический грузовик "Прогресс МС-29" затоплен в Тихом океане

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29", отстыковавшийся во вторник от Международной космической станции (МКС), затоплен в Тихом океане, сообщили в "Роскосмосе" в среду.

"Грузовой корабль был сведён с орбиты, вошёл в плотные слои атмосферы и разрушился", - говорится в сообщении госкорпорации.

В "Роскосмосе" сообщили, что несгоревшие элементы конструкции корабля упали в несудоходном районе южной части Тихого океана.

Во вторник грузовой корабль "Прогресс МС-29" отстыковался от модуля "Поиск" российского сегмента МКС в 21:43 по Москве.

Космический грузовик "Прогресс МС-29" прибыл на МКС 23 ноября 2024 года, доставив на станцию почти 2,5 т груза.