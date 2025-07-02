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Что случилось этой ночью: среда, 2 июля

Израиль согласился прекратить огонь в Газе, США приостановили поставки части вооружений Украине, десятки авиарейсов задержаны из-за тумана в двух городах Сибири

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Израиль согласился на условия, необходимые для осуществления соглашения о прекращения огня в секторе Газа на 60 дней, заявил президент США Дональд Трамп.

- США после оценки Пентагона приостановили поставки части вооружений Украине из-за опасений, что их собственные запасы слишком сократились, сообщило AP.

- Туман стал причиной задержки десятков авиарейсов в аэропортах Новосибирска и Кемерова, сообщили пресс-службы аэровокзалов.

- Российский бизнесмен, бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов сообщил, что президент США Дональд Трамп приостановил действовавшие в отношении него санкции.

- Транспортный грузовой корабль "Прогресс МС-29", отстыковавшийся во вторник от МКС, был затоплен в Тихом океане, сообщил "Роскосмос".

- Футболисты испанского "Реала" со счетом 1:0 победили итальянский "Ювентус" в 1/8 финала проходящего в США чемпионата мира среди клубов.

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