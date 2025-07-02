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Илюмжинов после снятия санкций хочет посетить США и встретиться с Трампом

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен, бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов, который на протяжении десяти лет находился в санкционном списке США по Сирии, после исключения из SDN List планирует визит в американскую столицу.

Илюмжинов подпал под "сирийские" санкции США в 2015 году, будучи главой ФИДЕ. В понедельник президент Дональд Трамп подписал указ об отмене санкционного режима против Сирии, и, как сообщил "Интерфаксу" сам Илюмжинов, с 1 июля его фамилии в SDN List нет.

"Меня освободили от санкций, 10 лет я был в списке", - сказал Илюмжинов. Появление в свое время информации об участии в торговле нефтью с Сирией, послужившей поводом для включения в SDN List, он связывает с попытками помешать его участию в выборах президента ФИДЕ. Собеседник "Интерфакса" напомнил, что подавал иск против газеты Guardian о защите чести и достоинства и суд выиграл.

"Надеюсь, что через 2-3 недели буду в Вашингтоне, я уже подал заявку на визу. Хочу открыть шахматный клуб, встретиться с Дональдом Трампом", - сказал Илюмжинов. По его словам, он обратился с соответствующим ходатайством в администрацию американского президента. "Надеюсь, что Дональд Трамп - это тот человек, который может поменять ситуацию в мире", - заявил он.

Дональд Трамп США ФИДЕ Кирсан Илюмжинов
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