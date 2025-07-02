Трамп приостановил санкции в отношении экс-президента ФИДЕ Илюмжинова

Экс-президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Кирсан Илюмжинов Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Российский бизнесмен, бывший президент ФИДЕ Кирсан Илюмжинов сообщил, что президент США Дональд Трамп приостановил действовавшие в отношении него санкции.

"Дональд Трамп подписал указ, который приостановил действие американских санкций в отношении меня", - сказал Илюмжинов "Интерфаксу".

Он поблагодарил президента США, отметив, что эти "несправедливые санкции действовали 10 лет".

По словам бизнесмена "Россия и США - великие страны и великие народы, которые должны жить в мире и согласии".

"То, что вы делаете такие шаги, сближает наши народы", - указал он.

По словам Илюмжинова, он готов встретиться с президентом США, если тот пригласит его в Вашингтон.