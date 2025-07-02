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СФ одобрил закон о штрафах до 20 тыс. руб. за несообщение в военкомат о переезде

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Совет Федерации одобрил в среду закон, предусматривающий штраф от 10 до 20 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде на новое место пребывания.

Согласно документу, ответственность наступит за "несообщение гражданином в установленном федеральным законом порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учёт, сведений о переезде на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией, либо неявку в военный комиссариат в установленный федеральным законом срок в случае переезда на новое место пребывания, не подтверждённое регистрацией".

Закон предусматривает за это штраф в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Для этого вносятся изменения в статью 21.5 КоАП РФ, дополняя её частью 2.1.

В пояснительной записке к документу отмечается, что проведённый Минобороны России анализ показал, что в 2023 году к административной ответственности по указанной статье по различным основаниям были привлечены более 47 тысяч человек. Из них получили предупреждение около 18,3 тысяч человек, наложены административные штрафы более чем на 28,7 тысяч человек.

Сейчас размер административного штрафа за такое правонарушение составляет от 1 до 5 тысяч рублей.

"По нашему мнению, установленный размер штрафа является незначительным, он несоизмерим с совершаемым деянием и не способствует формированию законопослушного поведения граждан. Принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учёту", - говорится в пояснительной записке.

Совет Федерации
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