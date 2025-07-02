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Житель Кубани получил 13 лет колонии за передачу СБУ данных о подлодках

Москва. 2 июля. INTERFAX.RU - Краснодарский краевой суд вынес приговор 51-летнему местному жителю, признав его виновным в государственной измене, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Подсудимому назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы в колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год, говорится в сообщении.

Следствием и судом установлено, что весной 2023 года осужденный с целью противодействия проведению специальной военной операции установил связь с представителем Службы безопасности Украины.

"Действуя по заданию украинских кураторов, в январе 2024 года он получил четыре роутера для передачи интернета от провайдера и восемь сим-карт, которые перевез в Новороссийск и оставил в заранее определенном гараже для использования неустановленными лицами", - информирует прокуратура.

Отмечается, что, кроме того, в феврале 2024 года фигурант собирал и передавал представителю СБУ информацию о расположении подводных лодок.

Новороссийск СБУ Краснодарский край Украина
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