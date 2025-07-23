Поиск

ФСБ сообщила о задержании в Нижегородской области агента СБУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Нижегородской области мужчины, подозреваемого в сотрудничесвте со Службой безопасности Украины.

"Оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что задержанный, проживая на территории Украины, был завербован СБУ в 2024 году для осуществления за денежное вознаграждение деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, уже в России он "был обучен конспиративным способам связи посредством мессенджера WhatsApp, обращению со взрывчатыми веществами, а также проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен денежными средствами".

"В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность", - заявили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Он арестован.

Обвиняемый, по данным ЦОС, признал вину и сотрудничает со следствием.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность", - добавили в ЦОС.

СБУ ФСБ Украина Нижегородская область
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Задержаны бывший вице-губернатор Челябинской области Богашов и еще два чиновника

Минфин предложил мотивировать менеджмент госкомпаний через акции

В связи с ночным пожаром в Москве возбуждено уголовное дело

В связи с ночным пожаром в Москве возбуждено уголовное дело

Состав российской делегации на переговорах в Стамбуле не изменился

В Стамбуле в среду ждут третий раунд российско-украинских переговоров

В Стамбуле в среду ждут третий раунд российско-украинских переговоров

Три человека ранены в результате атаки БПЛА на Ростовскую область

Минобороны РФ заявило о нейтрализации за ночь 33 дронов ВСУ

ВМФ РФ начал масштабные маневры с участием более 150 кораблей и 15 тыс. военных

Военная операция на Украине

Минобороны РФ заявило об уничтожении 51 дрона ВСУ

Минобороны сообщило о возвращении из плена двух нуждающихся в медпомощи военнослужащих

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине6800 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2308 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау90 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости396 материалов
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе436 материалов
Израильская атака на ядерные объекты ИранаИзраильская атака на ядерные объекты Ирана413 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние229 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России87 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ59 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России65 материалов
Обрушение моста на поезд в Брянской областиОбрушение моста на поезд в Брянской области39 материалов
Нападение на Crocus City HallНападение на Crocus City Hall334 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });