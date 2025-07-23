ФСБ сообщила о задержании в Нижегородской области агента СБУ

Москва. 23 июля. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании в Нижегородской области мужчины, подозреваемого в сотрудничесвте со Службой безопасности Украины.

"Оперативно-разыскными мероприятиями установлено, что задержанный, проживая на территории Украины, был завербован СБУ в 2024 году для осуществления за денежное вознаграждение деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации", - сообщил Центр общественных связей ФСБ.

По данным спецслужбы, уже в России он "был обучен конспиративным способам связи посредством мессенджера WhatsApp, обращению со взрывчатыми веществами, а также проинструктирован о способах выполнения заданий и снабжен денежными средствами".

"В ходе выполнения задания по организации тайниковой закладки на территории Нижегородской области злоумышленник был задержан с поличным. При нем были обнаружены и изъяты взрывчатые вещества, составные части БПЛА, средства связи и документы, изобличающие его противоправную деятельность", - заявили в ФСБ.

Следственным отделом УФСБ России по Нижегородской области в отношении мужчины возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных ст. 275 (государственная измена) и ч. 1 ст. 222.1 (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств) УК. Он арестован.

Обвиняемый, по данным ЦОС, признал вину и сотрудничает со следствием.

"ФСБ России в очередной раз напоминает, что спецслужбы Украины ведут активную работу в интернет-пространстве, в том числе социальных сетях и мессенджерах Telegram и WhatsApp с целью вовлечения граждан России в противоправную деятельность", - добавили в ЦОС.